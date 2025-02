A Londra si celebrano i dieci anni del pranzo dell'amicizia con i poveri e i fragili

Il 22 febbraio, la Comunità di Sant’Egidio di Londra celebra dieci anni del pranzo con i poveri, un appuntamento che regolarmente accogliei più fragili. I londinesi lo chiamano "Our Cup of Tea". un nome che nasce dalla frase “It’s not my cup of tea” che si usa dire in inglese per indicare qualcosa che non piace o non interessa. Sant’Egidio ha ribaltato il detto, trasformandolo in un invito a prendersi cura dell’altro: occuparsi di chi ha bisogno è la nostra tazza di tè, un impegno per contrastare la solitudine e i suoi effetti sui più fragili nella metropoli.



"Our Cup of Tea" ha trovato una casa nella chiesa di St. Cuthbert’s a Earls Court. In questi dici anni, questo appuntamento è diventato non solo più frequentato, ma tanto più necessario: il consistente aumento del costo della vita nel Regno Unito ha generato un forte impoverimento. Sono sempre di più le persone in situazioni di fragilità - anziani, senza dimora e famiglie - che fanno fatica a provvedere alle necessità quotidiane: Per loro il pranzo insieme alla Comunità è un aiuto concreto e la certezza di none ssere soli di fronte alle difficoltà.