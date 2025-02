BRAVO! in Malawi: un nuovo ufficio per la registrazione delle nascite nell'’ospedale Queen Elizabeth di Blantyre, importante passo avanti per i diritti dei bambini

A Blantyre, si è compiuto un importante passo avanti nel miglioramento delle statistiche demografiche e della registrazione anagrafica per il Malawi. Un ufficio completamente rinnovato, dedicato alla registrazione delle nascite e al rilascio dei certificati, è stato ufficialmente consegnato all’amministrazione dell’ospedale Queen Elizabeth.



Grazie al programma BRAVO! della Comunità di Sant’Egidio, il personale ospedaliero avrà ora a disposizione uno spazio moderno ed efficiente per registrare le nuove nascite e rilasciare immediatamente i certificati. Questa novità permetterà di semplificare il processo, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza per le famiglie. D’ora in poi, le madri potranno tornare a casa con il certificato di nascita del loro bambino già in mano, prima ancora di essere dimesse dall’ospedale. Questa innovazione non solo renderà più affidabili e precise le statistiche demografiche, ma garantirà che ogni bambino sia riconosciuto legalmente sin dalla nascita, tutelandone diritti e identità.



Potipher Magombo, coordinatore nazionale del programma BRAVO!, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a migliorare il processo di registrazione delle nascite. Ogni bambino ha diritto a un’identità, e il nostro impegno è garantire che nessuno venga dimenticato".



Anche l’amministrazione dell’ospedale ha accolto con entusiasmo il nuovo ufficio, sottolineandone l’importanza per migliorare i servizi offerti. "Questa struttura ci permetterà di registrare le nascite in modo più rapido ed efficiente", ha dichiarato il dottor Sipho Nyasulu, responsabile amministrativo dell’ospedale. "Ringraziamo Sant’Egidio e il programma BRAVO! per il loro sostegno e la loro generosità".



La consegna dell’ufficio per la registrazione delle nascite è un esempio concreto di come la collaborazione e l’impegno condiviso possano fare la differenza. Grazie al programma BRAVO!, migliaia di bambini hanno già ottenuto un’identità legale, fondamentale per accedere a istruzione, sanità e protezione sociale.



In molti Paesi del mondo, la mancata registrazione alla nascita espone i bambini a rischi enormi: traffico di esseri umani, sfruttamento, matrimoni precoci, lavoro minorile e persino reclutamento nei conflitti armati. Inoltre, senza un certificato di nascita, risulta impossibile accedere ai servizi di base e far valere i propri diritti. Il programma BRAVO! di Sant’Egidio lavora per garantire ai bambini africani il riconoscimento legale della propria esistenza, in linea con l’articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. La registrazione alla nascita non è solo una formalità burocratica, ma un atto di giustizia e di tutela che apre le porte a un futuro di opportunità.