A Senise il 22 febbraio l'evento Costruttori di Pace, il dialogo: fine e strumento di cooperazione universale. Piazza Municipio 14, ore 10:30

Il dialogo come via per costruire la pace e rafforzare la cooperazione tra popoli e culture sarà il tema centrale dell’incontro "Costruttori di Pace", in programma sabato 22 febbraio 2025 alle ore 10:30 a Senise (PZ), presso il Palazzo della Cultura e della Legalità "Falcone e Borsellino" (Piazza Municipio 14).

L’evento, promosso dal Consiglio Regionale della Basilicata e da Giovane Europa, vedrà la partecipazione di:

Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro

Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio

Angelo Chiorazzo, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata

A moderare il dibattito sarà Mario Golia.