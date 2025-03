Catania: seminario sulla fratellanza universale per la pace mondiale e la convivenza comune

Il 6 marzo, presso il Salone dei Vescovi in Via Vittorio Emanuele II, 159, si terrà un importante seminario dal titolo "Fratellanza Universale per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune". L'evento si inserisce nel solco del dialogo promosso da Papa Francesco e dall'Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, per favorire la pace e la fraternità tra i popoli.

L’incontro è organizzato con la partecipazione della Comunità di Sant’Egidio, dell’Università di Catania, di AIMC Nazionale, dell’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia) e di UMEC-WUCT (Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici).

Saluti istituzionali:

- Francesco Priolo, Rettore dell’Università di Catania

- Giuseppe Desideri, Segretario Generale UMEC-WUCT

- Esther Flocco, Presidente Nazionale AIMC

Interventi:

- Kheit Abdelhafid, Presidente della Comunità Islamica di Sicilia

- Francesca Longo, Prorettrice dell’Università di Catania

- Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania

A moderare l’incontro sarà Emiliano Abramo.