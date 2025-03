A Buenos Aires, i poveri pregano per Papa Francesco, il loro amico di sempre. Un servizio di RaiNews

A Buenos Aires, nei quartieri dove la Comunità di Sant'Egidio porta il suo aiuto ai più bisognosi, il pensiero di molti è rivolto a Papa Francesco. Nei pressi della Santa Sede Flores, la parrocchia che lo vide pastore prima di diventare Pontefice, quasi 500 persone in difficoltà ricevono pasti caldi grazie alla solidarietà della Comunità. C’è chi viaggia per ore in treno pur di raggiungere il centro di distribuzione e chi, pur vivendo per strada, conserva la speranza.



Molti di loro ricordano con affetto il cardinale Bergoglio, e la sua vicinanza ai poveri. “Quando è stato nominato Papa, ha insistito per pagare i suoi piccoli debiti prima di partire”, raccontano. E in queste ore di apprensione per la salute del Papa “Preghiamo perché guarisca presto”, dice Norma, che ricorda l’ultima messa del futuro Papa a Buenos Aires nel febbraio 2013. “La chiesa era piena e lui diceva sempre: ‘Pregate per me’. Io gli risposi: ‘Anche lei preghi per me perché sono malata’. E mi sono sentita subito meglio”.



La sera, dopo la distribuzione del cibo, i più poveri si raccolgono in preghiera. Ogni volta affidano le loro speranze a Dio, ma negli ultimi giorni una richiesta speciale risuona nelle loro voci: la guarigione di Papa Francesco. “Lo amo, è una bravissima persona. Sono certa che guarirà”, dice Norma con fiducia.