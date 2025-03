Iftar: Musulmani e Cristiani insieme per il Ramadan - Milano Chiesa di San Bernardino - Via Lanzone 13 (M2 Sant’Ambrogio) – Milano - 16 marzo, ore 18

Musulmani e Cristiani insieme per il Ramadan



Domenica 16 marzo 2025 - h. 18.00



Chiesa di San Bernardino - Via Lanzone 13 (M2 Sant’Ambrogio) – Milano

In occasione del mese sacro del Ramadan, la Comunità di Sant'Egidio e le diverse comunità islamiche di Milano si ritroveranno insieme, domenica 16 marzo alle ore 18 presso la chiesa di San Bernardino in via Lanzone 13 per pregare gli uni accanto agli altri e mangiare insieme, festeggiando l'Iftar, la rottura quotidiana del digiuno.



In questo tempo difficile e violento, segnato dalla guerra, dalle morti ingiuste nel Mediterraneo e da muri anche nella città, cristiani di tutte le confessioni, musulmani sunniti e sciiti e tutti i credenti condividono la necessità della preghiera comune per la pace, in uno spirito di fraternità universale. L'incontro è un’occasione per vivere un senso di comunione e condivisione, ribadendo l'impegno di uomini e donne delle diverse fedi per costruire città pacificate e solidali, cercando nel profondo della propria tradizione religiosa - tesa al raggiungimento della pace - quelle energie buone che possono unire genti diverse, riconciliare chi è distante, curare le ferite di società fragili e frammentate.



Dal 2007 a Milano Sant'Egidio vive questo momento di amicizia e spiritualità con molti musulmani durante il mese di Ramadan. La Comunità si unisce agli auguri che il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha rivolto per l’inizio del Ramadan agli amici musulmani: "C’è un’altra parola urgente, anzi indispensabile, che desidero comunicarvi all’inizio del vostro Ramadan e della nostra Quaresima: Speranza. È la parola chiave scelta da Papa Francesco per il Giubileo 2025, lanciandola con questo motto: “La speranza non delude”. Non è possibile volgere le spalle ai problemi e anche ai drammi del nostro tempo, così come a quelli delle nostre famiglie. Pensiamo, per esempio, alla mancanza di lavoro, di casa, di salute, ma anche di serenità nei rapporti personali. Ma in tutto questo dolore, personale e collettivo, bisogna tenere duro con la speranza, anche quando fosse solo come la luce di una candelina. Mai spegnere la speranza!»



Parteciperanno all'iniziativa anche diversi profughi accolti nella città, rifugiati giunti in Italia con il programma dei corridoi umanitari di Sant'Egidio dai campi di prigionia della Libia, dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Corno d'Africa e dal campo profughi di Lesbo, o frequentanti le Scuole di lingua e cultura italiana della Comunità: “Persone di fedi diverse invitano insieme a pregare per la pace nel mondo, implementare i corridoi umanitari, a soccorrere chi attraversa il Mediterraneo e ad aprirsi all'accoglienza di quanti cercano qui un futuro migliore”



