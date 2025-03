"Per strada, l'inverno è più lungo": l’impegno di Sant’Egidio per i senza dimora. Le Porte del Cuore, Rai3

La Comunità di Sant’Egidio organizza ogni sera delle cene itineranti per i senza fissa dimora, a cui vengono offerti cibo, bevande calde e coperte. Ciò è possibile grazie all’impegno gratuito di chi cucina e di chi distribuisce. Da tutto questo nasce una rete di amicizia con i senza fissa dimora, che li porta poi ad uscire dalla solitudine, trovare un lavoro e una casa.

Per saperne di più: Pasti per strada



L’impegno della Comunità è raccontato nel servizio de “Le Porte del Cuore” su Rai 3, andato in onda il 23 marzo, che segue i volontari di Sant’Egidio per le strade di Roma e ascolta le storie di chi è stato salvato.