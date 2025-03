In occasione del Ramadan si moltiplicano le occasioni di condivisione fra cristiani e musulmani

In questo periodo in cui si sovrappongono la Quaresima cristiana e il mese di digiuno islamico del Ramadan, in molte Comunità di Sant'Egidio nel mondo si sono tenuti incontri di dialogo, condivisione, pasti conviviali a conclusione della giornata di digiuno (iftar), e si sono anche offerti spazi per la preghiera agli uni e agli altri. Hanno partecipato i bambini delle Scuole della Pace con le loro famiglie, gli studenti delle scuole di lingua e tanti altri ancora, insieme ai rappresentanti religiosi.