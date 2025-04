Presentazione a New York del libro "The Cry for Peace" di Andrea Riccardi

La House of Solidarity di Sant'Egidio a New York ha ospitato il 27 marzo, la presentazione del libro di Andrea Riccardi, "The Cry for Peace".

Organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e New City Press, l'evento ha riunito esperti internazionali per discutere come individui e istituzioni possano costruire la pace in un mondo diviso.

I relatori :

- Cameron Hume, ex ambasciatore USA in Algeria e Indonesia, ha partecipato all'inizio degli anni '90 alle trattative di pace per il Mozambico a Roma. Nel suo intervento, ha collegato la visione di Riccardi al suo lavoro di negoziazione per il rilascio di prigionieri da Russia, Iran e Venezuela.

- Page Fortna (Columbia University) ha sottolineato come le società post-conflitto si ricostruiscano attraverso istruzione e giustizia sociale, allineandosi alla richiesta di cambiamento sistemico di Riccardi.

- Maddalena Maltese, giornalista specializzata in diritti umani e migrazioni, ha evidenziato il ruolo dei media nell'amplificare le voci marginalizzate.

- Peter T. Coleman, esperto di risoluzione dei conflitti, ha illustrato strategie per superare le divisioni politiche attraverso l'ascolto attivo.

In un'epoca segnata da crisi climatiche, migrazioni forzate e tensioni geopolitiche, "The Cry for Peace" offre una strada praticabile. Come ha affermato Riccardi: "La pace non è un dono—è un processo che richiede l'impegno di tutti".













Per maggiori informazioni scrivere a [email protected]