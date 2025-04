Casa, lavoro, salute: a Roma almeno 350 mila persone vivono in bilico. Alla mensa di Sant’Egidio a Trastevere, 1.300 ospiti ogni settimana trovano non solo cibo, ma ascolto e sostegno.



Il reportage di Elisa Campisi per Avvenire racconta storie di fragilità e rinascita, come quella di Franco, ex senzadimora: «Mi hanno salvato, per me sono angeli». Per Augusto D’Angelo, responsabile dei servizi per i senza dimora, la vera emergenza è l’invisibilità: «Ogni aiuto conta, la solidarietà cambia vite».