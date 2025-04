Alla luce dei gravi fatti accaduti a Messina, la Comunità di Sant’Egidio invita a una preghiera in memoria di Sara, vittima di femminicidio, e per tutte le donne colpite dalla violenza.

Mercoledì 2 aprile, ore 19:30

Chiesa di San Giuseppe – Via C. Battisti, 109 – Messina

Insieme ci raccoglieremo nel silenzio e nella preghiera, per non abituarci al male, per spezzare l’indifferenza, per dire ancora una volta no alla violenza e riaffermare il valore della vita di ogni donna.