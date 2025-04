Incontro del presidente Marco Impagliazzo e dei nuovi vicepresidenti della Comunità di Sant’Egidio, eletti a gennaio 2025

Si è svolto, il 2 aprile, il primo incontro del presidente e dei nuovi vicepresidenti della Comunità, eletti a fine gennaio. Alla riunione, in modalità da remoto, hanno partecipatocome vicepresidenti: Valerie Régnier (Francia), Cesare Zucconi (Italia), Tanny Taher (Indonesia), Nelson Moda (Mozambico) e il segretario generale, Paolo Impagliazzo con funzioni di segretario. Nel corso della riunione, sono stati affrontati temi legati alle sfide che la Comunità sta affrontando a livello globale e locale: la pace in Ucraina e il rafforzamento della solidarietà nell’emergenza umanitaria in Ucraina, il dialogo interreligioso con un focus particolare sul continente asiatico e sul prossimo incontro nello "spirito di Assisi" a Roma dal 26 al 28 ottobre, lo sviluppo e l’impegno delle Comunità in Africa e la grave vicenda della scomparsa di Nelito (padre di quattro figli), membro di una Comunità nella provincia di Nampula in Mozambico, per mano di gruppi paramilitari. Sulla sua sparizione si stanno chiedendo con insistenza spiegazioni alle autorità mozambicane, mentre si chiede la preghiera di tutta la Comunità per la sua liberazione. Il consiglio dei vicepresidenti ha anche discusso le modalità della beatificazione di Floribert Bwana Chui, di cui prossimamente verrà stabilita la data ufficiale. Si è anche riflettuto sul cammino della Comunità nella Settimana Santa e nella Pasqua. Il Presidente ha poi svolto una riflessione, nel ventesimo anniversario della morte di san Giovanni Paolo II, sulla profezia del suo pontificato.