Inaugurata a Catania la "Casa dell'amicizia" della Comunità di Sant'Egidio

E' stata inaugurata a Catania, il 9 aprile 2025 l'apertura della "Casa dell'amicizia", alla presenza di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità.

Questo spazio di accoglienza è stato dedicato alla memoria di Floribert Bwana Chui, giovane membro congolese della Comunità, assassinato per il suo rifiuto, in qualità di funzionario doganale, di cedere a un tentativo di corruzione, ovvero di consentire l'importazione di alimenti avariati destinati ai bambini più poveri. La sua testimonianza di fede e integrità morale è stata riconosciuta da Papa Francesco, che ha avviato il suo processo di beatificazione.



All'inaugurazione ha partecipato anche il prof. Francesco Priolo, rettore dell'Università di Catania, che ha concesso i locali in comodato.

Qui, circa 400 famiglie (circa 1.500 persone) trovano non solo sostegno materiale attraverso la distribuzione alimentare, ma anche ascolto e accoglienza. Il servizio si estende anche alle abitazioni di anziani, disabili e persone impossibilitate a spostarsi, grazie all'impegno dei volontari.



"Viviamo in tempi difficili, segnati dalla forza e dalla violenza - ha ricordato Andrea Riccardi.- Invitiamo tutti a camminare con occhi aperti e con responsabilità verso chi è in difficoltà: i senza dimora, gli anziani, coloro che soffrono la fame. Per Sant'Egidio, la dimensione spirituale è inseparabile dalla solidarietà concreta".



