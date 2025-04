“Facciamo pace?!”: il libro che racconta la voce dei bambini sulla guerra

Il libro “Facciamo Pace?!” raccoglie le voci dei bambini delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio sparse in tutto il mondo, ed è il risultato di un lungo percorso educativo svolto tra il 2022 e il 2024 che ha coinvolto diverse scuole, anche in contesti segnati da conflitti e violenza.

Il titolo riprende quello della mostra itinerante che raccolse le testimonianze di bambini che avevano vissuto la guerra, che sono state poi raccolte nel libro, la cui intenzione è far ascoltare, come recita il sottotitolo, “la voce dei bambini sulla guerra”. Come spiega nell’introduzione Stella Cervogni, coordinatrice delle Scuole della Pace, “Facciamo pace?!” è sia una domanda che un’affermazione: è una domanda che i bambini fanno spesso, “quando imparano a cessare di litigare e desiderano riconciliarsi”, ed è “una convinta affermazione della necessità di riprendere il dialogo e porre fine al conflitto”. Nella prefazione, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità, ricorda l'importanza, per le periferie, delle Scuole della Pace che "contribuiscono a imbastire reti di solidarietà, ad avviare movimenti civici di quartiere, a creare senso di comunità, a lavorare insieme per il bene comune".

Le esperienze dei bambini raccolte vanno dalla Seconda Guerra Mondiali a quelle dei conflitti odierni, come l’Ucraina, l’Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo, la Siria e molti altri. Le sofferenze dei bambini riguardano tutta l'umanità, come ricorda Edith Bruke nella premessa "Ogni bambino che soffre riguarda tutti. Perché il mondo oggi è collegato: non c’è più nulla che possiamo definire come assolutamente lontano. Tutto è vicino. Non possiamo più dire che non abbiamo visto o che non sappiamo e rimanere indifferenti". Nell’ultima parte, i bambini riflettono sulle brutture della guerra e sulla bellezza della pace, e chiedono agli adulti di fare di più per perseguirla. Come scrivono i bambini "le parole gentili sono la chiave per fare pace".



Il libro è stato già presentato in diversi quartieri di Roma — Primavalle, Prima Porta, Tuscolana, Tor Bella Monaca e Ostia — e nei prossimi mesi ne seguiranno altri.



Il libro è edito da Scholé: per saperne di più clicca qui.