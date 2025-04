Feste in tutta Italia per la Pasqua unita, segno di speranza

In un tempo segnato da guerre, divisioni e incertezza, la celebrazione della Pasqua nella stessa data per tutte le Chiese cristiane rappresenta un forte segno di unità. Un'occasione per volgere lo sguardo al futuro con speranza, al di là delle distanze e delle differenze.

Per questo la Comunità di Sant’Egidio promuove, in numerose città italiane, iniziative che celebrano la Pasqua insieme alle persone più fragili: famiglie in difficoltà, senza dimora, anziani, rifugiati.

A Roma il pranzo pasquale, con il tradizionale menù di festa, si terrà domenica 20 aprile presso la Casa dell’Amicizia, in via di San Gallicano 25a, a partire dalle ore 12.

Saranno accolti 400 ospiti, tra cui molti senza dimora, anziani soli e rifugiati. A servire a tavola e a condividere questo momento di fraternità saranno i giovani universitari della Comunità, alcuni rifugiati giunti in Italia attraverso i corridoi umanitari e oggi pienamente integrati, insieme ai dipendenti di ACEA, che parteciperanno attivamente grazie al contributo del CRA aziendale.