Nella notte tra il 23 e il 24 aprile un massiccio attacco missilistico e di droni ha colpito Kyiv. Sono stati distrutti edifici di abitazione e più di dieci persone sono morte.

Sant’Egidio è intervenuta in uno dei luoghi colpiti per soccorrere le vittime con aiuti umanitari e assicurare loro vicinanza e un sostegno duraturo nel tempo attraverso i tre centri umanitari per gli sfollati interni e le vittime della guerra aperti dalla comunità nella capitale ucraina.