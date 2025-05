Ad Hannover una preghiera per la pace con Sant'Egidio apre il Kirchentag, il biennale incontro ecumenico promosso dalla Chiesa evangelica tedesca

Dal 30 aprile al 4 maggio si è svolto ad Hannover il 39° incontro della Chiesa protestante tedesca, con forum di discussione, momenti di preghiera, eventi culturali, incentrati sul tema “Coraggiosi, forti, risoluti“.

La Comunità di Sant'Egidio, oltre a partecipare a diverse inziative, ha tenuto una preghiera per la pace nella basilica di San Clemente, nel centro di Hannover, cui hanno partecipato alcune centinaia di persone. La pastora Angelika Wagner ha sottolineato che i cristiani devono toccare le ferite del Signore risorto e non possono trascurare le sofferenze dei poveri e il grido di chi è in guerra. Solo a partire da chi soffre possiamo vivere e trasmettere la pace che il Risorto ci dona nuovamente in questa Pasqua.

In seguito, in silenzio, mentre si accendevano le candele, sono stati letti i nomi dei Paesi in guerra.

Il Kirchentag ha offerto anche occasioni di incontro e dialogo, per rafforzare i legami di amicizia con i rappresentanti della Chiesa protestante, che spesso partecipano agli incontri di pace nello spirito di Assisi organizzati da Sant’Egidio.