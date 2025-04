In questi giorni, le Comunità di Sant'Egidio in ogni parte del mondo, si sono unite al dolore e alla preghiera della Chiesa universale. Ovunque si è pregato per il papa, non solo in Europa, ma in Africa, in Asia, nelle Comunità del continente americano.

Pubblichiamo alcune delle immagini arrivate alla redazione in questi giorni, che ci uniscono a questa preghiera corale e unanime.