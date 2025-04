L’ultimo saluto dei poveri a Papa Francesco: il racconto di Antonino a La Vita in Diretta

Quando il feretro di Papa Francesco è arrivato a Santa Maria Maggiore, ad accoglierlo c’erano coloro che lui aveva sempre messo al centro: senzatetto, rifugiati, persone transgender, detenuti, migranti. In prima fila c’era Antonino, che ha vissuto per strada e oggi è volontario della Comunità di Sant’Egidio.

Nell’intervista realizzata da Lucilla Masucci per La Vita in Diretta (Rai1), Antonino racconta il suo legame con Papa Francesco: gli incontri, le parole ricevute, la forza trovata per cambiare vita. Un saluto personale, senza retorica, da parte di chi ha vissuto sulla propria pelle l'attenzione concreta del Papa verso gli ultimi.