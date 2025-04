Palazzo Migliori: la carità di papa Francesco nel cuore del Vaticano

A pochi passi dal colonnato del Bernini, in un luogo che custodisce secoli di arte e spiritualità, Papa Francesco ha voluto dare spazio ai più poveri. Palazzo Migliori, edificio nobiliare del Settecento destinato a diventare un albergo di lusso, è stato invece trasformato in una casa per persone senza dimora, affidata alla Comunità di Sant’Egidio.

Un segno concreto di un pontificato che ha messo i poveri al centro. Lo si è visto fin dall’inizio, con la creazione delle docce, dell’ambulatorio medico, del servizio di barbiere per i senza dimora, proprio nei pressi della basilica vaticana. Luoghi simbolici, prima inaccessibili, sono diventati spazi di accoglienza e solidarietà.

Carlo Santoro, della Comunità di Sant’Egidio, racconta:

“Papa Francesco ha voluto da subito stare dalla parte dei poveri. È stato anche un modo per dire: ognuno di noi può fare qualcosa. Negli ultimi anni sono arrivati molti giovani, anche spontaneamente, per portare da mangiare, ma soprattutto per fermarsi a parlare, riconoscendo nei poveri persone con cui vale la pena diventare amici. Questa è la cosa più importante. Sono certo che la Chiesa ha già intrapreso questo cammino, grazie a Papa Francesco che ha messo ancora più al centro i poveri. Un’eredità che noi abbiamo.”