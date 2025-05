I poveri al centro nel primo maggio di Sant'Egidio: feste e incontri nelle città italiane

Diritto per tutti alla casa, al lavoro e a condizioni di vita dignitose. Ovunque il ricordo di papa Francesco

Giovedì 1° maggio, in diverse città italiane, la Comunità di Sant’Egidio trascorrerà insieme ai poveri la giornata del Lavoro festeggiando nel segno della gratuità e della solidarietà. Tra gli appuntamenti in programma a Roma, alle 12,30 ci sarà un pranzo presso il Collegio Irlandese, in via dei Santi Quattro 1, vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano.



Centinaia - tra anziani e persone senza fissa dimora - si ritroveranno assieme per festeggiare il Primo Maggio. A servire a tavola studenti universitari e alcuni ex senza dimora, che grazie al sostegno e all'accompagnamento di Sant'Egidio hanno ritrovato la casa e, con essa, una vita migliore e la possibilità di guardare al futuro con speranza. All’interno dell’evento avrà spazio anche la memoria di Papa Francesco, grande amico dei poveri. Dopo il pranzo grande festa all’insegna della solidarietà e del diritto per tutti alla casa, al lavoro e a condizioni di vita dignitose.



Giornalisti, fotografi e operatori radiotelevisivi interessati possono accreditarsi inviando una mail a [email protected]