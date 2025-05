Ad Anversa il 57° anniversario della Comunità di Sant’Egidio: una festa di popoli, fede e pace

Nella Cattedrale di Nostra Signora ad Anversa si è celebrato il 57° anniversario della Comunità di Sant’Egidio, fondata a Roma nel 1968 da un gruppo di liceali guidati da Andrea Riccardi. La liturgia di ringraziamento è stata presieduta da mons. Johan Bonny, vescovo della diocesi.



La giornata si è aperta con l’incontro di “Genti di Pace”, un’iniziativa che riunisce nuovi cittadini, rifugiati e migranti giunti in Belgio da oltre 20 Paesi diversi, accomunati dal desiderio di una vita pacifica e dignitosa. I partecipanti hanno condiviso riflessioni, testimonianze ed esperienze di accoglienza e solidarietà.



"Genti di Pace", nato all’interno della Comunità, è oggi un laboratorio di convivenza dove persone di religioni e culture diverse costruiscono relazioni di fiducia e si impegnano per una società più giusta. In un tempo segnato da guerre e divisioni, il loro messaggio è che l’integrazione è possibile e la pace è un progetto condiviso.

Alla celebrazione hanno preso parte oltre mille persone: giovani e anziani, migranti, rifugiati, persone con disabilità e famiglie.



Dopo la celebrazione, un ricevimento aperto a tutti si è svolto nella sede della Comunità ad Anversa. Una festa semplice e inclusiva, per fare spazio all’altro, soprattutto a chi è più fragile, e costruire legami duraturi.