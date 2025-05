Abitare insieme la città: a Civitavecchia il 23 maggio un seminario su cohousing e inclusione sociale

Venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 9:00, si terrà presso l’Università Pontificia Salesiana (Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – Roma) il seminario dal titolo:

"Abitare insieme la città – Cohousing e inclusione sociale: esperienze a confronto"

L'incontro, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio insieme a ASL Roma 4, si propone come un momento di confronto aperto sulle buone pratiche che mettono al centro la persona, la salute mentale e l'inclusione sociale.

Si parlerà di cohousing, un modello abitativo condiviso che promuove relazioni solidali e percorsi di autonomia per chi vive situazioni di fragilità. Il seminario sarà anche un’occasione per valorizzare le esperienze già in atto, ascoltare testimonianze, esplorare nuove sinergie tra enti pubblici, terzo settore e cittadini attivi.

La registrazione dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 8:00.

Per partecipare e richiedere i crediti formativi, è necessario scrivere a:

[email protected]

L’incontro è organizzato in collaborazione con GHT Onlus, Aresam, Alicenova, Etnopsicologia Analitica, La Terra è Blu, e con il patrocinio gratuito della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP).

Un’occasione importante per continuare a costruire, insieme, città più inclusive e relazioni più umane.