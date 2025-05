“Tutti italiani”: a Milano i "nuovi europei" leggono la Costituzione

Domenica 18 maggio, tante voci giovani e appassionate si sono levate a Milano per dire con forza: “Siamo tutti italiani!”. Una lettura dei primi articoli della Costituzione, commentati da nuovi italiani e giovani della Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio, ha fatto emergere storie e riflessioni di chi vive in Italia da sempre, ma ancora attende il riconoscimento della cittadinanza.



Yassine, 13 anni, ha raccontato: “Andiamo in vacanza nei Paesi d’origine, ma poi ci manca la nostra casa e i nostri amici in Italia. Siamo cresciuti qui. È il nostro Paese.” Anche Fibi, 12 anni, ha ricordato il valore dell’impegno: “La cittadinanza è anche aiutare gli altri, qui e altrove. Noi Giovani per la Pace lo facciamo ogni giorno.” La manifestazione ha rappresentanto un momento di incontro per ascoltare, riflettere e riconoscersi in un’Italia più giusta e inclusiva.

Foto di Mohammad Karimi