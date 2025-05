Domenica 18 maggio il presidente della Repubblica della Colombia, Gustavo Petro, ha reso visita alla Comunità di Sant'Egidio,

affrontando, in particolare, nel corso del lungo incontro avuto con alcuni responsabili della Comunità, oltre ad una serie di temi legati alla collaborazione e allo sviluppo di iniziative in ambito sociale e culturale, il problema di come agevolare la ripresa del Processo di Pace in Colombia.