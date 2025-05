A Parma 500 bambini con Sant’Egidio per dire: Facciamo pace?!

A Parma, il 13 maggio, la Comunità di Sant'Egidio ha riunito in piazzale della Pace circa 500 bambini delle Scuole Primarie per ricordare i bombardamenti del '44. La manifestazione dal titolo “Facciamo pace ?!” si è svolta su un grande prato, una volta occupato da edifici storici distrutti dagli eventi bellici e all'ombra dell'antico Palazzo della Pilotta, che ancora porta i segni della distruzione della guerra.

I bambini sono stati coinvolti tutta la mattinata in tanti laboratori sul tema della pace, per conoscere i conflitti, ma anche per costruire una città della pace, abbellita dalle piantine, che nasceranno dai semi della pace, o dalle barchette colorate con il loro carico di parole di pace. La manifestazione è terminata con l'ascolto delle testimonianze di una donna anziana sui bombardamenti di 81 anni fa, e dei bambini della Scuola della Pace provenienti dall'Ucraina, dal Sudan e da Gaza, che hanno ricordato come la pace sia sempre il bene più prezioso del mondo. Al termine della manifestazione i bambini sono passati attraverso un coloratissimo arcobaleno, con l'impegno di realizzare, con la simpatia verso gli altri, il sogno di un mondo senza guerra.