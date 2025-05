A Goma, dieci giorni per ricordare Floribert Bwana Chui: testimone di fede, speranza e amicizia

Dal 20 al 30 maggio 2025, La Comunità e la diocesi di Goma hanno tenuto una serie di incontri dedicati alla memoria del Servo di Dio Floribert Bwana Chui, giovane di Sant’Egidio, martire della corruzione, la cui beatificazione è attesa con grande gioia il 15 giugno a Roma.



Sono stati momenti di riflessione e condivisione molto partecipati, con l’obiettivo di far conoscere la testimonianza di Floribert a tutti, perchè divneti un invito rivolto a ciascuno a fare propria la sua scelta di vita, il suo esempio di coraggio, di onestà e di amore per i poveri.



A Goma, oggi più che mai, Floribert è un segno di speranza, in un contesto segnato da grandi tensioni e difficoltà, dove è facile cedere alla violenza o alla disperazione. Il suo ricordo, al contrario, alimenta un forte desiderio di pace e e sostiene l’impegno dei giovani per un mondo più giusto.



Floribert era un giovane felice, capace di coinvolgere e radunare altri giovani attorno a sé. Un leader che univa, un esempio di amicizia vera e generosa. Oggi, come allora, il Congo ha bisogno di leader come lui, capaci di unire, costruire ponti, ispirare fiducia.