Crescere alla Scuola della Pace, diventare come Floribert. Per i bambini africani delle Scuole della Pace, il modello a cui guardare è il giovane martire che verrà beatificato il 15 giugno

Un uomo di pace, amico dei bambini più poveri, un giovane che cerca sempre un'alternativa alla violenza e alla corruzione: per i bambini delle Scuole della Pace di tutto il mondo, Floribert, il giovane congolese che ha sacrificato la propria vita per proteggere i suoi bambini di Goma dal cibo avariato, è un modello di vita.

Nella scuola della Pace di Katwe, in Uganda, si è scelto di iniziare l’anno scolastico ricordando Floribert, con il suo volto tra le mani di ogni bambino. Per loro, la sua storia non è solamente la storia di qualcuno che ha aiutato dei bambini di strada come loro, ma rappresenta un messaggio: nessuno è troppo povero da non poter aiutare l’altro, ed è possibile vincere il male con il bene. In contesti difficili, dove spesso si cresce pensando che la violenza sia l’unica soluzione, Floribert rappresenta invece un pensiero diverso: pacifico, amorevole e onesto. Un pensiero che continua a vivere, a crescere, e a germogliare nel cuore di ogni bambino che ascolta la il suo racconto.



Anche in altri luoghi della Terra i bambini hanno scoperto Floribert. A Roma, nelle scuole della pace di Pietralata e San Basilio, la sua storia è stata raccontata attraverso un “cammino dell’onestà”, che se seguito portava i bambini a costruire un mondo migliore. E a ognuno di loro era domandato "cosa diresti a Floribert se potessi scrivergli una lettera?". A Parigi, Saint Merry, il nome di Floribert è stato messo accanto a quello di molti che nel corso degli hanno lottato contro il male per migliorare il mondo, come Gandhi e M. Luther King.



“La Scuola della Pace è nata perché tutti hanno diritto ad avere la pace nel cuore - in fondo è proprio l'amicizia. Anch'io potevo e dovevo imparare a essere amico degli altri” sono le parole di Jonathan, un bambino della strada che fu salvato da Floribert, uno dei suoi tanti semi che poi è germogliato. Attraverso la sua memoria, i suoi insegnamenti continuano a vivere nel cuore dei bambini che imparano a metterli in pratica, coltivando così la speranza per un futuro migliore.

APPROFONDIMENTI

La storia di Floribert

Il libro "Il prezzo di due mani pulite" di Francesco de Palma

La beatificazione a Roma, il 15 giugno 2025