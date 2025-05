80 VOGLIA DI PACE

Con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole della nostra città

28 MAGGIO 2025

GIORNATA CITTADINA PER LA PACE

ORE 10: INIZIO PIAZZA GRANDE

BREVE CORTEO PER LE STRADE DELLA NOSTRA CITTÀ

SCALI D’AZEGLIO: INTERVENTI E MEMORIA DELLE GUERRE PER UN FUTURO DI PACE