Faz frio nas ruas! E' inverno nell'emisfero sud del nostro pianeta. In Mozambico Sant'Egidio lancia una campagna di solidarietà per aiutare chi vive per strada

«Faz frio nas ruas!» – Fa freddo per strada! È il grido che arriva dai nostri amici senza dimora, con l’arrivo dell’inverno nell’emisfero sud. A Maputo, come in molte città africane, le temperature si abbassano sensibilmente nei mesi di maggio e giugno, rendendo la vita di chi vive all’aperto ancora più difficile.



Per questo, la Comunità di Sant’Egidio in Mozambico ha lanciato una campagna di raccolta di coperte, vestiti caldi e altri beni essenziali. In pochi giorni, grazie alla generosità di tante persone di buona volontà, è stato possibile rispondere con gesti concreti alla richiesta di aiuto.



Il 20 maggio scorso, con il sostegno della Fundação Índico, sono stati distribuiti 100 kit inverno ai senzatetto della città. Ogni kit conteneva una coperta, un berretto di lana, calze e una saponetta: piccoli oggetti, ma fondamentali per proteggersi dal freddo, per ritrovare un po’ di calore e dignità.



Gli amici che hanno ricevuto gli aiuti hanno ringraziato commossi, lodando Dio per una preghiera che ha trovato risposta nella solidarietà.



La campagna continua: finché durerà il freddo, si proseguirà nella raccolta e nella distribuzione di indumenti caldi. Perché donare, in questi casi, non è solo un gesto di carità, ma può davvero significare salvare una vita.

