Il quadro che raffigura Floribert Bwana Chui

In occasione della beatificazione, è stato dedicato a Floribert Bwana Chui un quadro, opera del pittore Stefano Di Stasio.

Al centro del dipinto, il giovane congolese è circondato dai bambini, che egli abbraccia e tiene per mano, a ricordare l’affetto e la cura che Floribert ha avuto per tutta la vita per i piccoli,in particolare i bambini di strada della Scuola della Pace.

Sullo sfondo, si vedono la città di Goma e il vulcano Nyragongo, che sorge a pochi chilometri dalla città, nei pressi del confine con il Rwanda.

In alto sulla destra alcuni rami di palma, simbolo del martirio, subito da Floribert, nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2007, dopo aver ripetutamente respinto tentativi di corruzione e minacce di morte per lasciar passare alla dogana in cui lavorava cibo avariato che avrebbe danneggiato quei poveri che amava e in cui aveva imparato a vedere il volto di Gesù.

Il quadro è illuminato dalla luce del sole che sorge su una città ferita, simbolo di un nuovo sole della solidarietà che illumina il futuro dell’Africa e del mondo intero.