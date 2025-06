Morire di Speranza: preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa

Mercoledì 18 giugno alle 19:00 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere si terrà "Morire di Speranza", una preghiera in memoria di chi perde la vita nei viaggi verso l'Europa. L'iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è promossa dalla Comunità di Sant'Egidio insieme al Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche, ACLI, Scalabrini International Migration Network, Associazione Papa Giovanni XXIII e ACSE.



Cardinale Baldassarre Reina, Vicario del Papa per Roma.



Un momento di raccoglimento che vuole tenere viva la memoria di tutte le persone che, cercando speranza e dignità, hanno trovato invece la morte lungo le rotte migratorie.





A presiedere la preghiera sarà il, Vicario del Papa per Roma.Un momento di raccoglimento che vuole tenere viva la memoria di tutte le persone che, cercando speranza e dignità, hanno trovato invece la morte lungo le rotte migratorie.