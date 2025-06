"Il Vangelo della Gratuità": il nuovo libro su Floribert Bwana Chui, di Francesco De Palma. Disponibile in italiano e inglese

In occasione della beatificazione di Floribert Bwana Chui, esce in questi giorni un nuovo libro sulla sua vita, "Il Vangelo della Gratuità".



Il libro è pubblicato nella collana "I libri di Sant'Egidio" per le edizioni San Paolo, ad opera di Francesco De Palma, autore anche de "Il prezzo di due mani pulite", apparso nel 2015.



Questo nuovo libro ripercorre la storia di questo "giovane cristiano africano che nella Comunità di Sant'Egidio scelse la via dell'onestà, del servizio ai poveri e della pace in una società in cui la corruzione schiaccia la vita dei poveri e dei giovani", rendendo conto anche di quanto emerso durante il processo di beatificazione.



E' disponibile in italiano e in inglese in diversi formati, ed a breve verrà pubblicato in altre lingue, tra cui il francese e lo swahili.



ITALIANO



Si può acquistare in libreria o online sul sito delle edizioni San Paolo



INGLESE



The Gospel of Gratuitousness è disponibile in formato elettronico su questo sito.



Per il download:



e-book EPUB



o PDF