In Mozambico il mese di giugno è "o mês da criança", dedicato ai bambini. Le Scuole della Pace lo hanno celebrato in tutto il paese per mettere al centro i più piccoli

In Mozambico il mese di giugno è "o mês da criança", il mese dei bambini. In questo periodo si celebrano due giornate importanti: il 1° è la Giornata internazionale dei bambini, mentre il 16 è la giornata dei bambini africani.



Per questo motivo, le Scuole della Pace in territorio mozambicano celebrano questo mese con una serie di iniziative. A Pemba, il 28 giugno, si è organizzata una grande festa che ha coinvolto oltre 200 bambini, provenienti dalle tre Scuole della Pace della città (Natite, Mahate e Ingonane). Molti di questi bambini sono sfollati dalla regione di Cabo Delgado, colpita dal ciclone Chido nel dicembre 2024 e soggetta ad attacchi terroristici dal 2017.



Anche a Nampula, sempre il 28, si è celebrata con una festa la conclusione del mese dei bambini. Come hanno detto i Giovani per la Pace di Nampula, atttraverso il loro account Facebook, questa festa è servita "per celebrare la gioia, l’innocenza e la speranza che i bambini portano nel mondo, visto che sono il futuro della nostra umanità. Possano i bambini continuare a crescere con fiducia, autostima e divertimento, sapendo di essere amati e apprezzati".