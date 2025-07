Alla vigilia del giorno memoriale del beato Floribert, a Goma le Comunità di Sant'Egidio del Congo orientale si sono riunite in assemblea. Oggi la celebrazione diocesana al Santuario del Santissimo Sacramento con la cappellina dedicata al nuovo beato

In preparazione alla festa del Beato Floribert Bwana Chui bin Kositi che si svolge a Goma, oggi, 8 luglio, anniversario del suo martirio, la Comunità di Sant’Egidio della città congolese ha accolto la visita di don Francesco Tedeschi e del P. Angelo Romano.

Il 7 luglio, alla vigilia di questa importante celebrazione, tutte le Comunità della città di Goma e delegazioni delle Comunità di Bukavu, Uvira e Butembo si sono riunite in assemble e si sono confrontate sul dono della vita e della testimonianza di Floribert alla vita delle Comunità in Congo e nel mondo. È stata un'importante occasione per comprendere cosa vuol dire essere oggi la sua famiglia spirituale in una terra come il Kivu, ancora segnata da violenze e divisioni, e raccoglierne la testimonianza di amore per i poveri e per la pace.

In conclusione è stata celebrata una liturgia dove è stata introdotta la nuova icona del beato Floribert Bwana Chui.