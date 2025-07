Sant'Egidio dalla parte degli street children del Malawi: con le case famiglia, le mense e un Ecolab, inaugurato da Marco Impagliazzo

In Malawi, soprattutto nelle città, troppi bambini e ragazzi vivono per strada. Non frequentano la scuola e scivolano verso insicurezza, violenza e povertà. In realtà per loro si può fare molto: Sant’Egidio, in Malawi, si cura di loro. A Lilongwe e Blantyre sono state aperte due case famiglia, una per bambini e l’altra per bambine, che restituiscono la dignità a una vita che riprende il suo corso normale: l’affetto, la casa, la scuola, la cura della salute.

Si scoprono, così, anche talenti che la strada soffocava. Un bambino, Maliko, di 10 anni, da un anno ospite della “Casa della Speranza” di Lilongwe, non era mai andato a scuola e, una volta inserito, ha stupito i maestri tanto che, inserito in seconda elementare, dopo pochi mesi è stato subito promosso in quinta, visti gli ottimi risultati e l’impegno.

A Blantyre, all’interno della casa, è attiva una scuola di cucito dove studiano e si preparano al lavoro alcune ragazze, mentre frequentano la scuola. Sono dodici ora le bambine e ragazze ospitate in due case comunicanti. Hanno accolto con gioia Marco Impagliazzo e la delegazione venuta da Roma e dalle altre città del Malawi mostrando con orgoglio la loro casa e il loro lavoro di cucito.

Oltre alle strutture di accoglienza, la Comunità ha aperto due mense per ragazzi di strada di Blantyre e Lilongwe, con l’aiuto di sostenitori locali. Tavole dove si mangia e ci si conosce: un luogo per fare amicizia, dire le necessità, dare spazio ai sogni. Oltre alle due case, diversi ragazzi sono aiutati a tornare a scuola, altri a essere inseriti nel mondo del lavoro. Marco Impagliazzo, lo scorso 11 Luglio, ha partecipato alla cena preparata per gli “street kids” nella House of Friendship di Sant’Egidio a Blantyre, dove si è fermato a salutare e a parlare con molti di loro. Ne è nato un incontro significativo durante il quale alcuni bambini hanno preso la parola ringraziando la Comunità: “Qui troviamo la Chiesa e l’ospedale” (alcuni di loro si curano nel centro Dream), “Mi piace questo posto perchè ci danno fiducia e preghiamo insieme”.

Lunedì 14 Luglio è stato inaugurato, a Blantyre, un punto vendita di vestiti e abiti usati, nato dall’idea di evitare lo spreco, il cui ricavato andrà a sostenere il servizio di Sant’Egidio per i bambini e le bambine di strada, le case famiglia e le cene settimanali. Un “Ecolab” dove la generosità di tanti malawiani si potrà incrociare con il bisogno dei bambini. Una porta aperta e un luogo di incontro che costituisce una proposta contro lo spreco, per una società più attenta ai valori dell’ecologia e della condivisione.