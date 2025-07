I bambini delle Scuole della Pace di Goma in pellegrinaggio alla tomba del beato Floribert Bwana Chui

Alla fine dell'anno scolastico le Scuole della Pace di Goma, con i bambini della Scuola "Floribert Bwana Chui" di Mugunga, hanno compiuto un pellegrinaggio al Santuario dove oggi riposa il beato Floribert, amico dei ragazzi di strada e dei poveri.

Un migliaio di bambini ha partecipato ad una celebrazione liturgica ed ha reso grazie anche per aver potuto concludere questo anno scolastico nonostante le difficoltà create dalla guerra. Dal mese di gennaio 2025, infatti, le scuole sono state costrette a ripetute chiusure, e molte famiglie sono state dislocate a causa degli attacchi.

Questo ha riguardato anche la scuola di Sant'Egidio dedicata al beato Floribert, e solo una parte dei bambini, circa 900 dei 1200 iscritti, è riuscita a completare l'anno scolastico.

In questa situazione difficile per i più piccoli, Floribert, che per loro ha dato la vita, è un riferimento e una protezione. I bambini hanno pregato per la pace, ricordando tutti i piccoli che soffrono a causa delle guerre e affidandoli al beato Floribert. Poi ognuno ha deposto un fiore sulla sua tomba.