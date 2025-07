"Un'altra Africa è possibile, dove il diritto alla salute non è un privilegio". La voce del programma Dream alla Conferenza IAS di Kigali per la lotta all'HIV

Il 14 luglio 2025, durante la Conferenza IAS di Kigali, uno dei più importanti appuntamenti mondiali sulla lotta all’HIV, si è svolta una sessione promossa dal Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio dal titolo: “Sconfiggere l’HIV in Africa: un obiettivo possibile”.



Al centro del dibattito, l’urgenza di rafforzare la qualità dei servizi e la lotta alla resistenza ai farmaci antiretrovirali. Hawa Mamary Sangaré, responsabile della clinica di DREAM in Malawi ha raccontato l’impatto concreto del programma sul campo: 15 centri sanitari, 3 laboratori di biologia molecolare, oltre 230.000 pazienti HIV+ in carico, con tassi di retention in care superiori al 95% e trasmissione madre-figlio sotto l’1%.



Sangaré ha testimoniato come, anche nei contesti più fragili, sia possibile garantire una medicina di eccellenza: “È una questione di scelte. Occorre investire in formazione, tecnologia, ma soprattutto nelle persone”. Il suo intervento ha restituito un volto umano alla scienza, mostrando che un’altra Africa è possibile, dove il diritto alla salute non è un privilegio ma una realtà accessibile a tutti.



L’incontro, partecipato da delegati di numerosi Paesi africani, ha confermato l’impegno della Comunità di Sant’Egidio nel costruire risposte efficaci e sostenibili contro l’HIV, con competenza e umanità.

