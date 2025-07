Per garantire un’estate sicura a una parte significativa della popolazione italiana, quella più vulnerabile, la Comunità di Sant’Egidio ha attivato il programma “Viva gli Anziani!”, attivo in 10 città italiane, e il modello alternativo rappresentato dalle convivenze e dai cohousing. In collegamento Giancarlo Penza, responsabile servizio agli anziani Comunità di Sant’Egidio



Il servizio di Padre Pio Tv