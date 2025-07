Consegnati a Roma 2.223 nuovi diplomi della Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant'Egidio

Domenica 20 luglio si sono concluse le feste per la consegna dei diplomi della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio. Un momento importante per i 2.223 studenti che hanno sostenuto gli esami nelle varie sedi romane, tra cui 1.250 a Trastevere.

Dal 1982, quando iniziò la prima attività didattica, sono state circa 130.000 le persone che hanno studiato nelle scuole di Sant'Egidio in tutta Italia. Dal 2008, la collaborazione con l'

, quando iniziò la prima attività didattica,. Dal 2008, la collaborazione con l' Università per Stranieri di Perugia e la Società Dante Alighieri ha anche permesso di rilasciare circa 10.000 certificazioni linguistiche riconosciute dallo Stato italiano..

L'offerta didattica - del tutto gratuita perchè si avvale di docenti volontari - si articola in diversi livelli, dall'alfabetizzazione ai corsi avanzati, includendo percorsi specialistici come sostegno scolastico, corso per care giver e per mediatori interculturali.



Durante le diverse consegne dei diplomi, dalle testimonianze offerte è emerso il valore di questa esperienza. "Oggi è un giorno di festa. Non è stato sempre facile, ma insieme, durante l'anno, abbiamo sbagliato e alla fine imparato", ha condiviso uno studente. "Parlare meglio italiano ci aiuta a trovare migliori opportunità di lavoro e di amicizia "..

"Quando ho iniziato, l'italiano mi sembrava una montagna da scalare", ha raccontato un'altra studentessa. "Lezione dopo lezione, quella montagna è diventata un sentiero sempre più piacevole. Ho imparato che studiare una lingua significa aprire una finestra su una nuova cultura."





Mentre l'anno scolastico si conclude, i corsi estivi per principianti proseguono, in attesa della ripresa di tutti i livelli a settembre.