La ministra francese Catherine Vautrin in visita a Sant’Egidio: apprezzamento per i programmi a sostegno dell’infanzia e della famiglia

Catherine Vautrin, ministra della Salute, del Lavoro, della Famiglia e della Solidarietà della Repubblica Francese, ha visitato la Comunità di Sant’Egidio a Roma, presso il complesso del San Gallicano. Dopo un primo momento presso la Casa dell’Amicizia, dove ricevono un sostegno le persone più bisognose e fragili, e l'Hub salute, la ministra si è soffermata in particolare sulle iniziative della Comunità rivolte all’infanzia e alla genitorialità.



Vautrin ha espresso parole di stima per l’impegno di Sant’Egidio a favore dei più piccoli, cogliendo la novità e il valore sociale delle proposte di solidarietà, che uniscono integrazione, educazione e inclusione. In particolare ha sottolineato l’importanza del programma di “Sostegno alla genitorialità”, che accompagna le famiglie vulnerabili nel percorso educativo e di crescita dei propri figli.



Durante l’incontro è stata anche presentata l’attività della Comunità nei Paesi africani, in particolare attraverso i programmi DREAM (per la cura e la prevenzione dell’HIV e delle malattie croniche) e BRAVO! (per la registrazione anagrafica dei bambini), strumenti fondamentali per garantire diritti e futuro a tanti minori nel continente africano.