“Play music stop war”, artisti e band emergenti in concerto per la pace a settembre

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il contest musicale “Play Music Stop Violence” che per l’edizione 2025 cambia nome in “Play Music Stop War - la tua musica per la Pace”.

La nuova edizione, è ospitata all'interno della cornice del "Festival dello Stupore", per dare spazio ai giovani artisti emergenti che vogliono lanciare un messaggio di pace, inclusione, solidarietà e cura dell’ambiente, attraverso la musica.

L’evento avrà al centro il tema della pace ma, accanto a questo, sono tanti i temi urgenti e attuali sui i quali i giovani musicisti sono chiamati a comporre il loro brano originale: la guerra, la messa al bando delle armi, la violenza nelle sue varie forme, l’ecologia ambientale ed umana, l’accoglienza verso chi è costretto a lasciare il proprio paese, il vivere insieme tra culture diverse.



Le canzoni in gara racconteranno i problemi del mondo di oggi ma soprattutto lanceranno attraverso i loro testi e la loro musica un forte messaggio positivo per il cambiamento del mondo.

Il contest è gratuito e ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i giovani sul tema dell'impegno contro ogni forma di violenza e di sottolineare l'importanza della musica come strumento di pace e di integrazione. A tal proposito, si è deciso di veicolare questo messaggio direttamente dalle periferie, luoghi del disagio ma allo stesso tempo laboratori di energie da cui ripartire per costruire il futuro.

I finalisti avranno la possibilità di salire sul prestigioso palco del Play Music Stop War, ed esibirsi nell’evento finale, un grandioso live concert che si terrà il 20 Settembre 2025 presso l'arena teatro di Tor Bella Monaca. Talenti emergenti e artisti affermati, insieme per dire Stop War, Make Peace!

Come partecipare

Il concorso è gratuito. L’età media delle band deve essere al massimo di 25 anni. Artisti e band che hanno un’età media superiore ai 25 anni potranno gareggiare per una Menzione Speciale. L’età massima dei partecipanti non dovrà comunque essere superiore ai 35 anni. (per maggiori info leggi il regolamento)

Partecipare è semplicissimo: basta compilare il modulo sul sito www.playmusicstopviolence.com entro e non oltre il 31 Agosto 2025.

Regolamento e iscrizioni sul sito www.playmusicstopviolence.com







Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum - 2025, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 - Investimento 4.3 - Caput Mundi - ed è realizzato in collaborazione con SIAE.