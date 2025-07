Antisemitismo: vergognoso attacco a una famiglia solo perché ebrea - la solidarietà verso i civili di Gaza non può giustificare alcun gesto di violenza sia fisica che verbale.

La Comunità di Sant’Egidio manifesta tutta la sua vicinanza alla famiglia ebrea che era tranquillamente in viaggio in Italia, aggredita domenica scorsa in modo vergognoso e inaccettabile. La doverosa e necessaria solidarietà nei confronti della popolazione civile a Gaza non ha nulla a che vedere con un demone, quello dell’antisemitismo, che ha attraversato per secoli l’Europa arrivando alle sue estreme conseguenze durante la seconda guerra mondiale. E non può comunque costituire un alibi per colpire ingiustamente uomini, donne e bambini solo perché professano un credo religioso. Occorre condannare con forza ogni violenza sia fisica che verbale contro gli ebrei e porre argine ad un antisemitismo che si è risvegliato con forza negli ultimi anni in Italia e in tutto il continente.