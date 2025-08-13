CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      APPUNTAMENTI

      Preghiera per la pace a Gaza. Lecce, 13 agosto ore 19:30

      Tag:
      13 Agosto 2025 - LECCE, ITALIA

       

      Mercoledì 13 agosto alle ore 19:30, presso la chiesa di Santa Maria della Grazia nel centro storico di Lecce, i Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano una Preghiera per la pace a Gaza. Un momento di raccoglimento aperto a tutti, per chiedere insieme la fine della violenza e l'avvio di percorsi di dialogo e riconciliazione nel conflitto mediorientale.
       
      L'evento, che segue la partecipata veglia del 27 luglio, sarà accompagnato da letture bibliche, silenzio, canti e testimonianze di solidarietà.
      "La pace è il futuro, la guerra è un fallimento per l'umanità"

       

       
      PACE
      "Tacciano le armi. Nessuna sicurezza sarà costruita sull'odio". Una veglia di Preghiera per la pace a Gaza promossa da Sant'Egidio con la partecipazione di alcune famiglie di profughi palestinesi accolti a Bologna

      8 Agosto 2025
      BOLOGNA, ITALIA

      PREGHIERE
      Ad Hannover una preghiera per la pace con Sant'Egidio apre il Kirchentag, il biennale incontro ecumenico promosso dalla Chiesa evangelica tedesca

      6 Maggio 2025
      REGIONE DI HANNOVER, GERMANIA

      OMELIE
      "La guerra calpesta il Vangelo". Le parole di Andrea Riccardi in occasione della preghiera per la Pace all'inizio della Settimana Santa

      15 Aprile 2025
      ROME, ITALIA