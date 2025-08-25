CHIUDI MENU
      Presentazione del libro "Oltre il male": Edith Bruck e Andrea Riccardi in dialogo con Anna Foa, Marco Impagliazzo e Antonio Tajani

      25 Agosto 2025 - FONDI, ITALIA
      Domenica 25 agosto 2025, ore 20:00 – Chiostro di San Domenico, Fondi (LT)

       

      Domenica 25 agosto alle ore 20:00, presso il Chiostro di San Domenico a Fondi (LT), si terrà la presentazione del libro "Oltre il male" di Edith Bruck e Andrea Riccardi. L'evento, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il Comune di Fondi e altri partner locali, vedrà la partecipazione degli autori in dialogo con Anna Foa, Marco Impagliazzo e Antonio Tajani.

      Un'importante occasione di riflessione su temi di memoria, riconciliazione e superamento del male attraverso la testimonianza e il dialogo.

