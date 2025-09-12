CHIUDI MENU
      A Roma per “Osare la pace”. Dal 26 al 28 ottobre 2025 l'Incontro Internazionale di dialogo e preghiera per la Pace

      12 Settembre 2025 -
      Rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica, con Sant'Egidio per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo

       

      Il mondo sembra correre dietro a conflitti e divisioni, ma c’è chi sceglie un’altra strada: quella del dialogo. Dal 26 al 28 ottobre 2025, Roma diventa il punto d’incontro di voci, culture e religioni diverse per dire, insieme: la pace vale il rischio.

      L’Incontro Internazionale per la Pace, quest’anno intitolato “Osare la pace”, riunirà rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica, per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo: la convivenza pacifica, la solidarietà e la costruzione di nuove visioni di pace.

      La Sessione Inaugurale si terrà nel pomeriggio di domenica 26 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica, alla presenza di alte autorità istituzionali. Nei giorni successivi, il programma prevede tavole rotonde tematiche e incontri pubblici con personalità di rilievo internazionale.

      Un momento particolarmente intenso sarà la Cerimonia Solenne per la Pace, in programma nel pomeriggio di martedì 28 ottobre al Colosseo. Prima della cerimonia, si svolgeranno preghiere per la pace secondo i riti delle diverse tradizioni religiose, in luoghi diversi nelle vicinanze del Colosseo, mentre la preghiera dei cristiani si svolgerà all'interno del Colosseo stesso, in un abbraccio simbolico tra culture e fedi diverse.

      Nei prossimi giorni verranno pubblicati aggiornamenti sul programma e le modalità di partecipazione.

