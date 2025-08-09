CHIUDI MENU
      A Roma per “Rischiare la pace”. Dal 26 al 28 ottobre 2025 l'Incontro Internazionale di dialogo e preghiera per la Pace

      9 Agosto 2025 -
      Rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica, con Sant'Egidio per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo

       

      Il mondo sembra correre dietro a conflitti e divisioni, ma c’è chi sceglie un’altra strada: quella del dialogo. Dal 26 al 28 ottobre 2025, Roma diventa il punto d’incontro di voci, culture e religioni diverse per dire, insieme: la pace vale il rischio.

      L’Incontro Internazionale per la Pace, quest’anno intitolato “Rischiare la pace”, riunirà rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica, per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo: la convivenza pacifica, la solidarietà e la costruzione di nuove visioni di pace.

      La Sessione Inaugurale si terrà nel pomeriggio di domenica 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica, alla presenza di alte autorità istituzionali.

      Nei giorni successivi, il programma prevede tavole rotonde tematiche e incontri pubblici con personalità di rilievo internazionale.

      Un momento particolarmente intenso sarà la Cerimonia Solenne per la Pace, in programma nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre. Prima della cerimonia, si svolgeranno preghiere per la pace secondo i riti delle diverse tradizioni religiose, in un abbraccio simbolico tra culture e fedi diverse.

      PREGHIERE
      Preghiera per la Pace a Gaza

      21 Luglio 2025
      ROME, ITALIA

      AFRICA
      Centrafrica: la Comunità di Sant’Egidio continua a lavorare per il disarmo e la pace

      14 Luglio 2025
      BANGUI, REPUBBLICA CENTRAFRICANA

      MONDO
      40 mesi di guerra in Ucraina. La resistenza della solidarietà

      23 Giugno 2025
      CONSIGLIO COMUNALE DI L'VIVS'KA, UCRAINA