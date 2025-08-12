CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      SOLIDARIETÀ

      Praga, estate di solidarietà con la Scuola della Pace e i rifugiati ucraini

      Tag:
      12 Agosto 2025 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, CECHIA

       

      La Comunità di Sant'Egidio di Praga ha organizzato anche quest'anno, come avviene dal 2022, un soggiorno estivo con gli amici ucraini rifugiati nella Repubblica Ceca. La vacanza si è svolta sui monti Krkonoše, presso la cittadina di Rokytnice nad Jizerou, a circa 100 km da Praga. Alla gioia di stare insieme si è aggiunta la bellezza della natura.

      Per alcuni giorni bambini e adolescenti hanno vissuto la "Scuola della Pace". Le attività si sono concentrate sulla storia di Floribert, cui tutti hanno risposto con disegni e testi toccanti. Giochi, gite, canti e tanta gioia hanno accompagnato i momenti comuni.
      Ai giorni della "Scuola della Pace" si è aggiunto un fine settimana con la partecipazione anche degli adulti, soprattutto le mamme. È stato più di una semplice vacanza: si è respirata amicizia e gratitudine, e soprattutto si è sperato insieme, guardando a un tempo di pace.
       
      La settimana si è conclusa con una preghiera comune per la pace, dove sono stati ricordati i nomi dei paesi in guerra.
       
      MIGRANTI
      Al via a Cipro la vacanza di solidarietà con i profughi dei campi di Pournara e di Kofinou

      25 Luglio 2025
      NICOSIA, CIPRO

      SOLIDARIETÀ
      Si è conclusa con la preghiera "Morire di speranza" l'estate di Sant'Egidio nei campi profughi di Cipro

      2 Settembre 2024
      CIPRO

      SOLIDARIETÀ
      Repubblica Ceca: l’estate di Sant’Egidio con le famiglie ucraine pregando per la pace

      26 Agosto 2024
      PRAGA, CZECHIA