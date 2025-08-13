Ferragosto con Sant'Egidio: feste della solidarietà con senza dimora, anziani e rifugiati

Per Sant’Egidio sarà un Ferragosto pieno di iniziative che rappresentano una risposta all’abbandono e alla solitudine: un messaggio di pace e di solidarietà in un tempo segnato da guerre e violenze, ma anche da troppa indifferenza per chi ha bisogno di sostegno e di amicizia. Tanti i momenti di incontro e i pranzi, coronati dalla tradizionale cocomerata, a Roma e in altre città italiane, per gli amici di sempre: anziani soli, persone senza dimora, migranti e profughi, alcuni dei quali giunti con i corridoi umanitari e ormai integrati. Saranno anche molti di loro a preparare i pasti e a servire a tavola, tra cui alcuni afghani, a quattro anni esatti dalla grande fuga di Kabul che cominciò il 15 agosto del 2021.

Nella capitale l’appuntamento per il tradizionale pranzo di Ferragosto è venerdì 15 agosto, alle 12, alla mensa di via Dandolo 10. Ma il “Ferragosto della solidarietà” sarà vissuto anche nei numerosi cohousing e convivenze realizzati da Sant’Egidio con anziani, persone con disabilità, ex senza fissa dimora.



Eventi particolarmente sentiti, per le condizioni difficili degli istituti penitenziari italiani, saranno le cocomerate in diverse carceri: giovedì 14 agosto nel complesso femminile di Rebibbia, dalle 10 in poi, e venerdì 15 agosto, sempre dalle 10 in poi, nel Nuovo Complesso maschile, a Regina Coeli e al minorile di Casal del Marmo, per un totale di oltre 3mila detenuti che verranno raggiunti. Lo stesso avverrà anche nei due istituti di Civitavecchia.



Feste, pranzi ed altri eventi di solidarietà si svolgeranno non solo a Roma ma anche a Milano (alle 18.30 del 15 agosto a Corvetto, nello spazio Living Together, via dei Cinquecento 7), a Genova (alla mensa di piazza Santa Sabina, nel carcere di Marassi, alla Casa dell’Amicizia di Pra’ e in altri luoghi della città), a Padova (dalle 17 alla Casa dell’Amicizia, via Santa Maria in Conio 12) e in altre città italiane.