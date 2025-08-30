CHIUDI MENU
      TGR Lazio: Roma, i giovani di Sant’Egidio al Pantheon per chiedere la pace

      Tag:
      30 Agosto 2025 - ROMA, ITALIA

       

      Nel pomeriggio del 29 agosto, davanti al Pantheon, oltre mille giovani della Comunità di Sant’Egidio si sono ritrovati per un flash mob per invocare il dono della pace.
       
      Cartelli, bandiere e canti hanno espresso un unico messaggio: fermare le guerre e costruire un mondo più giusto e umano. L’iniziativa si inserisce nell’incontro europeo Global Friendship dei Giovani per la Pace, che quest’anno si svolge a Roma, dopo Berlino e in attesa della prossima tappa a Budapest.
       
      Con questo gesto pubblico i giovani hanno raccolto l’appello di Papa Leone a essere testimoni di pace e a non voltarsi dall’altra parte.



      TGR Lazio - Edizione delle h. 19:30 del 29/08/2025 

